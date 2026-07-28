Ariana Grande klaagt hackers aan voor lekken foto's en muziek

Ariana Grande is een rechtszaak begonnen tegen een groep anonieme hackers die volgens haar onuitgebrachte muziek, privéfoto's en video's van haar hebben gestolen. The Hollywood Reporter schrijft dat de zangeres de rechtszaak in Californië heeft aangespannen.

Volgens de klacht hadden hackers het gemunt op mensen die nauw samenwerkten met de zangeres en daarom toegang hadden tot niet-uitgebracht materiaal. De gestolen content werd daarna verkocht.

Er wordt gesproken van verschillende vermeende inbreuken. Zo werden in 2019 inloggegevens gestolen van een fotograaf die met Grande had gewerkt. In 2023 werden volgens de aanklacht 45 niet-uitgebrachte liedjes op het internet gezet voor hun geplande release.

Wie de vermeende hackers zijn, is niet bekend. Met de zaak wil de zangeres achterhalen wie er achter de hacks zit en ze verantwoordelijk houden voor hun gedrag.