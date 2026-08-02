Ariana Grande neemt na het afronden van haar Eternal Sunshine-tournee een pauze van het openbare leven. Dat bevestigt een woordvoerder van de Amerikaanse zangeres aan People. Grande zal ook niet meer te zien zijn in de heropvoering van de West End-musical Sunday in the Park with George.

"Ze kijkt ernaar uit om de tour af te ronden en deze op een hoogtepunt te beëindigen, zowel gezond als gelukkig, en vervolgens een welverdiende pauze te nemen van haar werk en optredens in het openbaar, die hebben geleid tot eindeloze, voortdurende publieke kritiek", luidt de verklaring. Volgens de woordvoerder is de tournee, die op 1 september eindigt in Londen, "een prachtige ervaring voor haar geweest". "Ze houdt van haar fans en heeft enorm genoten van elke minuut van deze tournee."

Grande ontvangt de afgelopen jaren veelvuldig opmerkingen en speculaties over haar uiterlijk en gezondheid. Zo stelden fans dat de zangeres onder meer te mager zou zijn geworden. Grande heeft meermaals laten weten dat ze de kritiek als vervelend ervaart.