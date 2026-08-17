Ariana Grande heeft als verrassing haar Wicked-collega Cynthia Erivo meegenomen tijdens een van haar optredens in Londen. Op video's is te zien dat de Britse actrice met luid applaus onthaald wordt. Grande staat tot 1 september met tien concerten in de O2 Arena met haar Eternal Sunshine-tournee.

Grande en Erivo speelden respectievelijk Glinda en Elphaba in Jon M. Chu's Wicked en het vervolg Wicked: For Good. Op het podium in het Verenigd Koninkrijk zongen de twee For Good en Happy Days uit de film, wat leidde tot veel enthousiasme bij de ongeveer 20.000 bezoekers. De stem van Grande komt bij het begin van For Good nauwelijks boven het gejuich van de fans uit.

Het was de tweede avond van Grandes concertreeks in Londen. Na de laatste show zal de zangeres zich terugtrekken uit de openbaarheid, vanwege de "voortdurende publieke kritiek" die ze krijgt. Grande ontvangt de afgelopen jaren veelvuldig opmerkingen en speculaties over haar uiterlijk en gezondheid. Eind juli kwam de zangeres nog met haar nieuwste album petal, dat momenteel op de tweede plek staat in de Nederlandse Album Top 100.