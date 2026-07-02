Het bedrijf Armani Group en de familie van het overleden mode-icoon Giorgio Armani hebben geen toestemming gegeven voor de geplande biopic over de modeontwerper, zo melden zij in een verklaring aan Deadline. Ook laten ze weten niet mee te werken aan het project.

"Hoewel we op de hoogte zijn van het project Armani: The King of Fashion is de Armani Group nooit betrokken geweest bij dit initiatief. Wij hebben de ontwikkeling of productie ervan niet geautoriseerd, gesteund, goedgekeurd of eraan deelgenomen", aldus de verklaring. Volgens het modebedrijf en de familie beschouwen zij zich "op geen enkele wijze verbonden" met het project en distantiëren zij zich volledig van zowel de makers als de inhoud van de film.

De biopic werd eerder aangekondigd door Deadline als een verfilming van het persoonlijke en professionele leven van Armani, die op 4 september op 91-jarige leeftijd overleed. De film wordt geproduceerd door Andrea Iervolino en zou worden geregisseerd door Bille August. Details over de cast en de start van de opnames zijn nog niet bekend.