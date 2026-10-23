Armin van Buuren en Nick Schilder hebben nog geen klik in studio

Armin van Buuren en Nick Schilder zijn er tot nu toe nog niet in geslaagd om een gezamenlijke plaat te maken waar ze tevreden mee zijn. De dj vertelde daar tijdens het Amsterdam Dance Event over aan SLAM-dj Jarno van der Wielen.

"Dit is een van die dingen die gewoon nog niet is op het niveau waar we het allebei graag willen hebben", aldus Van Buuren. De dj en de zanger zijn al jaren goede vrienden. "Ik mag hem heel graag. We delen heel veel dezelfde dingen. Onze vrouwen kennen elkaar ook goed, maar muzikaal gezien is er gewoon nog geen klik geweest."

Schilder tekende eerder dit jaar bij het platenlabel van Van Buuren. Ook de zanger had al aangegeven dat er alleen een samenwerking zou komen als zij een "supergoede plaat" konden afleveren.

Met een andere Nederlandse zanger brengt Van Buuren overigens wel binnenkort een nummer uit. Eind oktober verschijnt de nieuwe single What If I Told You met Douwe Bob.