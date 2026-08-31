Armin van Buuren genomineerd voor publieksprijs Edison Klassiek

Armin van Buuren is met zijn album Piano genomineerd voor de publieksprijs van Edison Klassiek 2026. Dat deelt de dj en producer maandag op Instagram.

"Piano is genomineerd voor een Edison Publieksprijs. Heel erg bedankt voor alle liefde voor dit project", schrijft Van Buuren in zijn bericht. Ook roept hij zijn volgers op om op hem te stemmen.

Van Buuren bracht Piano eind vorig jaar uit. Op het album is de dj, die vooral bekend is van zijn elektronische muziek, uitsluitend achter de piano te horen.

Onder de genomineerden bevinden zich ook Joep Beving met zijn album Solipsism Redux, Ludovico Einaudi met Solo Piano en Lang Lang met Piano Book 2.