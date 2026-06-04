Actrice Kelsey Asbille speelt mee in de nieuwe actiefilm The Kellys. Ze zal volgens Deadline te zien zijn naast collega's Arnold Schwarzenegger en Liam Hemsworth. Het is nog niet bekend welke rol de 34-jarige Amerikaanse precies gaat spelen.

Het verhaal gaat over Jack Kelly, een in ongenade gevallen politieagent uit New York wiens vrouw, Molly, door terroristen wordt gegijzeld in een oude wapenopslag. Om haar te redden zal hij moeten samenwerken met degenen voor wie hij het bangst is, namelijk zijn familie. De film wordt geregisseerd door Brad Peyton.

Asbille werd onder meer bekend door haar rol van Mikayla in de Disneyserie Pair of Kings, die ze tussen 2010 en 2013 speelde. De afgelopen jaren was ze meer bekend van haar rol als Monica Dutton in de tv-serie Yellowstone, waarin ze tussen 2018 en 2024 te zien was.