De Amerikaanse acteur Ashton Kutcher heeft samen met zijn tweelingbroer Michael een boek geschreven. In I Call Bullshit: A Book About Brothers, dat op 6 april verschijnt, blikken de broers terug op hun jeugd, vertellen ze hoe ze uit elkaar zijn gegroeid en hoe ze elkaar uiteindelijk weer hebben gevonden.

"Voor mij gaat dit boek in de eerste plaats over het versterken van de band met mijn broer", vertelt de acteur aan People. "Het leven is kort en familie is voor altijd. Als je relaties niet herstelt, veranderen ze in iets wat je niet meer herkent."

"Wij zijn een tweeling. We groeiden op in hetzelfde huis in Iowa, en toch herinneren we ons de helft ervan anders. Daarom hebben we allebei onze versie in een boek gezet", schrijven de broers op Instagram. "Voor dit boek moesten we praten over dingen die we jarenlang onbesproken hadden gelaten. Tijdens het schrijven hebben we veel gelachen, naar elkaar geluisterd en zijn we begonnen de kloof tussen ons te dichten."

De acteur hoopt dat het boek "aanzet tot een eerlijk gesprek en tot meer begrip in de wereld."