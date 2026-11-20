Astrid Holleeder heeft een openhartoperatie ondergaan. Dat maakt de schrijfster vrijdagochtend bekend op Instagram. Ze heeft enige tijd in het ziekenhuis gelegen, maar is inmiddels weer thuis.

"Na wat hobbeltjes gaat alles nu goed", schrijft Holleeder. Ze bedankt het ziekenhuispersoneel voor de zorg en spreekt ook haar dank uit aan het team van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), dat ervoor heeft gezorgd dat ze tijdens haar ziekenhuisopname rustig kon slapen.

Holleeder moet de komende tijd aansterken en kan daarom voorlopig geen signeersessies of andere verplichtingen bijwonen. "Dat vind ik ontzettend jammer maar gezondheid moet nu even voorgaan", aldus de schrijfster.

Holleeder leeft al jaren onder zware beveiliging vanwege haar getuigenissen tegen haar broer Willem Holleeder.