Audioboek The Odyssey ook in Nederland populair

Nederlandse gebruikers van de audioplatformen Spotify en Storytel luisteren sinds vorige week een stuk meer naar de luisterboekversies van het boek De Odyssee van Homerus. Aanleiding is de première van de blockbuster The Odyssey van Christopher Nolan.

Spotify spreekt van "een opvallende piek" in Nederland. In de eerste drie dagen nadat de film in première ging, werd er ruim 24 keer zoveel naar De Odyssee geluisterd. Ook werd er meer naar Homerus' boek De Ilias geluisterd.

Storytel ziet een verdriedubbeling van het aantal luisterbeurten van De Odyssee. Ook hebben zes keer zoveel mensen het boek op hun virtuele boekenplank gezet om later te lezen. Concrete cijfers meldden beide platformen niet. Eerder deze week publiceerde Spotify al algemene cijfers over de groeiende populariteit van De Odyssee.

The Odyssey gaat over de reis van tien jaar die de Griekse legerleider Odysseus maakte voordat hij weer thuis was. De hoofdrollen worden gespeeld door Matt Damon, Tom Holland en Anne Hathaway.