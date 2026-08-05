Joe en Anthony Russo, de makers van de film Avengers: Endgame, hebben de cast en crew van de nieuwste Spider-Man gefeliciteerd met hun recordprestatie. De film Spider-Man: Brand New Day vestigde afgelopen weekend het record van beste Amerikaanse openingsweekend, dat voorheen in handen was van de Russo-broers.

De regisseurs feliciteren onder anderen regisseur Destin Daniel Cretton, hoofdrolspeler Tom Holland en de andere castleden met "het schrijven van geschiedenis". "De handschoen is doorgegeven", schrijven de broers op Instagram.

Spider-Man: Brand New Day was in het openingsweekend goed voor een opbrengst van 360 miljoen dollar op de Amerikaanse markt. Avengers: Endgame opende in april 2019 met een opbrengst van 357,1 miljoen dollar. De nieuwste Spider-Man heeft inmiddels wereldwijd de grens van 1 miljard dollar geslecht en deed daar zes dagen over. Alleen Avengers: Endgame passeerde die mijlpaal nog sneller.