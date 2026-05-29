AVROTROS 'in gesprek' met producent over terugkeer Triviant

AVROTROS is met producent Talpa Studios "in gesprek" over het programma Triviant. Dat laat een woordvoerder van de omroep desgevraagd weten aan het ANP. De omroep kan daarom nog niet zeggen dat het spel terugkeert op tv.

Kijkcijferanalist en mediakenner Tina Nijkamp meldde donderdag op haar Instagrampagina dat de quiz Triviant een rentree zou maken bij AVROTROS. Het programma was daar van 1988 tot 2003 en later in 2007 te zien onder de naam Tros Triviant.

Tros Triviant was de televisieversie van het bekende bordspel Trivial Pursuit. Het werd gepresenteerd door achtereenvolgens Astrid Joosten, Tineke Verburg, Mireille Bekooij en Jack van Gelder. Bekende Nederlanders speelden het spel in teams tegen elkaar.