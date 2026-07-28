Azealia Banks vraagt om contactverbod voor voormalige manager

Azealia Banks heeft een tijdelijk contactverbod aangevraagd tegen haar voormalige manager Jeff Kwatinetz. De Amerikaanse rapper beweert dat hij haar jarenlang psychisch en emotioneel heeft mishandeld.

Volgens TMZ, dat de rechtbankdocumenten heeft ingezien, stelt Banks onder meer dat hij haar een levensverzekering heeft laten afsluiten terwijl ze onder invloed was. Ook beschuldigde de rapper Kwatinetz ervan dat hij een beveiligingsbedrijf had ingehuurd om haar te volgen. TMZ schrijft verder dat in de documenten beschuldigingen staan van financiële uitbuiting en chantage.

Banks en haar voormalige manager zijn al jaren verwikkeld in een juridische strijd. Kwatinetz klaagde de rapper aanvankelijk in 2020 aan, maar trok de zaak in. In 2021 volgde een nieuwe rechtszaak, waarin hij haar beschuldigde van stalking en smaad. Later werd Banks daarvoor aansprakelijk gesteld.

De advocaat van Kwatinetz noemde de aanvraag voor een contactverbod tegenover TMZ een wanhopige daad "van iemand die reeds aansprakelijk is gesteld voor het jarenlang belasteren van mijn cliënt, het bedreigen van zijn gezin, het verstoren van zijn zaken en ander schandalig gedrag."