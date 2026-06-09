De Nederlandse boyband B-Brave geeft op 6 mei 2027 een extra optreden in de AFAS Live in Amsterdam. Dat maakte concertorganisator MOJO dinsdag bekend. Het optreden markeert het zesde concert van de band, die met de reeks eenmalig zijn comeback maakt.

Eerder werden ochtend- en middagshows aangekondigd op 7, 8 en 9 mei. De kaartverkoop voor het concert op 6 mei gaat woensdag van start.

De band verwierf in 2013 bekendheid met de talentenjacht X Factor. Bandleden Kaj van der Voort, Samuel Leijten, Cassius Verbond en Jai Wowor staan na hun breuk in 2017 komend jaar voor het eerst weer samen op het podium.