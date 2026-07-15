Baas NOS Sport: nog onduidelijk hoe halftimeshow WK eruit ziet

De NOS weet nog niet exact hoe lang de halftimeshow van het WK er zondag gaat uitzien. Dat zei Xander van der Wulp, de hoofdredacteur van NOS Sport, woensdag in het radioprogramma Spraakmakers. De NOS zendt zondagavond de finale uit, inclusief de halftimeshow. Maar het draaiboek van deze uitzending is, mede door de lengte van het pauzespektakel, nog niet helemaal bekend.

"De rust gaat niet 15 minuten duren, maar op z'n minst 25 minuten", zegt Van der Wulp. "Volgens de officiële regels van het voetbal mag dat niet. De FIFA rekt haar eigen regels op. Er is morgen nog een online meeting met de FIFA en alle rechtenhouders over hoe de rust er in principe uit gaat zien." Volgens Van der Wulp staat in de FIFA-regels dat de halftimeshow maar 15 minuten mag duren. Na zo'n lange pauze "zijn alle spelers koud en moeten weer opwarmen. Dat wordt voor de spelers heel raar", aldus Van der Wulp.

Volgens de hoofdredacteur van NOS Sport is de pauze in de WK-finale zo lang omdat het zeven minuten duurt om het podium op te bouwen en daarna weer zeven minuten om het podium af te breken. In deze periodes moet de NOS de tijd verdelen tussen het uitzenden van STER-reclames en de commentaren van analisten. "Die krijgen twee, drie minuten voor de halftimeshow, en twee, drie minuten daarna", aldus Van der Wulp.

De voetbalbond kondigde onlangs aan dat onder anderen Justin Bieber, Madonna, Shakira, Burna Boy en BTS tijdens de elf minuten durende finaleshow zullen optreden in het MetLife Stadium in East Rutherford. Welk team het zondag tegen Spanje zal opnemen in de WK-finale wordt woensdag na de wedstrijd tussen Engeland en Argentinië bekend.