Babette van Veen in de lappenmand na bezoek aan kaakchirurg

Babette van Veen moet even bijkomen van een bezoek aan de kaakchirurg. De actrice heeft een wortel moeten laten verwijderen, waardoor ze momenteel even in de lappenmand zit.

"Van de dingen die ik graag wil vermijden staat de kaakchirurg hoog op mijn lijstje en guess what", schrijft Van Veen bij een foto van zichzelf. Ze verklaart dat ze door stress de "wortel van een kroon kapotgeklemd" heeft. De actrice is uiteindelijk "misselijk en zenuwachtig" naar het ziekenhuis gegaan, waar ze naar eigen zeggen werd geholpen door een "superchirurg". "Alles ging verder mis, maar daar kon hij niks aan doen."

De actrice laat verder weten nu lekker uit te rusten en bij te trekken met hulp van de "liefste mantelzorg ever". "Onwards and upwards."