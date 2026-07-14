Justin Baldoni heeft de rechter gevraagd om de eis van Blake Lively van 8,4 miljoen dollar voor juridische kosten, af te wijzen of "aanzienlijk te verlagen". Dat meldt People op basis van rechtbankdocumenten. De claim van de actrice volgde nadat de rechter oordeelde dat Baldoni de advocaatkosten en proceskosten van Lively moet vergoeden in de smaadzaak die hij tegen haar had aangespannen.

Het team van Baldoni omschreef de claim van Lively als "allesbehalve een standaardverzoek om honorarium" en beweerde dat haar advocaten "buitensporig hoge" uurtarieven in rekening brachten. Het juridische team van de actrice benadrukte bij het indienen van de eis dat de grote media-aandacht en het uitgebreide onderzoek de kosten aanzienlijk hebben opgedreven.

Baldoni en Lively troffen eerder dit jaar een schikking buiten de rechtbank. De actrice beschuldigde Baldoni, die als regisseur en acteur met haar samenwerkte voor de film It Ends With Us, van seksuele intimidatie. Baldoni diende later een tegenaanklacht wegens smaad in. De zaak werd in juni vorig jaar afgewezen. Lively diende daarna een claim in voor schadevergoeding in de smaadzaak van Baldoni.