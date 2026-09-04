Squeeze heeft "uit respect" een concert in de Amerikaanse stad Vienna afgelast, nadat een medewerker op het terrein werd verpletterd door een tourbus, meldt Deadline. Het dodelijke ongeval vond plaats op de parkeerplaats van de concertzaal Wolf Trap. De medewerker bevond zich onder de tourbus toen een steunconstructie het begaf en de bus op hem terechtkwam.

De Britse rockband heeft in een verklaring "diep bedroefd" gereageerd op het nieuws van het ongeluk. "Na overleg met de concertzaal en de bevoegde autoriteiten is besloten het optreden van vanavond af te lasten", staat verder in het statement. "Onze gedachten gaan uit naar iedereen die door deze tragische gebeurtenis is getroffen." Squeeze laat ook weten te bekijken of er een nieuwe datum voor het concert gevonden kan worden.

Squeeze, bekend van hits als Cool For Cats, Black Coffee In Bed en Hourglass, is momenteel op tournee door de Verenigde Staten. Dit weekend treedt de band op in de steden Huber Heights en Highland Park. Hun meest recente album Trixies kwam uit in maart.