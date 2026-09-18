Barbra Streisand haalt uit naar Trump om Kennedy Center

Barbra Streisand heeft fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump vanwege de ontwikkelingen rond het Kennedy Center in Washington. De zangeres en actrice verwijt Trump op haar website een "ongecontroleerd ego" en noemt het pijnlijk om te zien wat er met het beroemde podiumkunstencomplex gebeurt.

Het Kennedy Center is vernoemd naar de in 1963 vermoorde president John F. Kennedy en geldt als een van de belangrijkste podia voor de kunsten in de Verenigde Staten. Het door Trump gedomineerde bestuur wilde ook de naam van de huidige president op het gebouw aanbrengen. Een federale rechter blokkeerde dat deze week opnieuw en oordeelde dat daarvoor toestemming van het Congres nodig is. Kort daarna stemde het bestuur voor sluiting van het grootste deel van het complex. Volgens het bestuur kampt het centrum met financiële problemen en zijn ingrijpende renovaties nodig.

Streisand kreeg zelf in 2008 een Kennedy Center Honor, een belangrijke Amerikaanse onderscheiding voor podiumkunstenaars. Ze schrijft verontwaardigd te zijn dat het instituut volgens haar onderwerp is geworden van een strijd om één naam. De 84-jarige artiest stelt dat het centrum juist bedoeld is om Kennedy te eren en zijn overtuiging over het belang van kunst in een vrije samenleving voort te zetten. Streisand besluit haar verklaring met een oproep aan Amerikanen om bij de komende tussentijdse verkiezingen te gaan stemmen.

Trump werd woensdag gefotografeerd met een afbeelding die de sloop van het Kennedy Center leek te suggereren.