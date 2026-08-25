Baritons van André Rieu gaan volgend jaar naar de VS

The Diamond Baritones gaan komend voorjaar optreden in de VS. Operazangers Jop van Gennip, Galen Dole en Kyle Bejnerowicz leerden elkaar kennen tijdens de Vrijthofconcerten van André Rieu en toerden afgelopen seizoen door Nederland met hun show The Circle of Life.

Deze voorstelling gaat tussen oktober en februari in reprise in Nederland. Daarna volgt een serie van zeker acht concerten in onder meer New York, Boston en Florida, maakte de groep dinsdag bekend.

De drie baritons zongen in het verleden bij Nederlandse operahuizen. In 2024 deed het drietal mee aan het tv-programma Holland's Got Talent. Afgelopen seizoen volgde een theatershow, waar de drie baritons onder meer werk van Mozart, Hazes en Queen vertolkten.