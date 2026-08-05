Barry Manilow heeft dinsdag een concert in Lexington vlak voor het begin afgezegd. De zanger, bekend van de hits Copacabana en Looks Like We Made It, liet op sociale media weten dat het concert in de Rupp Arena niet doorging vanwege onvoorziene omstandigheden. Een exacte reden is niet gegeven.

Manilow kreeg in 2025 longkanker. De 83-jarige Amerikaan is bezig aan een afscheidstournee, maar zegde vanwege zijn ziekte al shows in het voorjaar af. De show in Lexington zou eigenlijk op 9 maart plaatsvinden, maar werd al verplaatst naar dinsdag. De Rupp Arena laat in een verklaring weten dat alle tickets geldig zijn voor de nieuwe show. De datum daarvan is nog niet bekend.

De Amerikaanse zanger heeft woensdagavond een optreden gepland staan in Cincinnati. Of dat concert wel doorgaat, is nog onbekend.