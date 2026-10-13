De BBC werkt aan een tweedelige documentaire over Harry Potter-schrijfster J.K. Rowling. Daarin wordt niet alleen stilgestaan bij haar succesvolle schrijverscarrière, maar ook bij de controverse rond haar uitspraken over onder meer genderidentiteit. Dat heeft de Britse omroep dinsdag bekendgemaakt.

Het eerste deel gaat over Rowlings weg naar succes, van haar jeugd en de tijd waarin ze in cafés in Edinburgh aan haar boeken werkte tot het wereldwijde succes van Harry Potter. Het tweede deel richt zich op haar publieke uitspraken over onder meer feminisme, vrijheid van meningsuiting en genderidentiteit, waarmee ze de afgelopen jaren veel discussie heeft losgemaakt.

De documentaire bevat archiefbeelden, uitspraken van Rowling zelf en interviews met mensen die met haar hebben samengewerkt. Volgens Deadline werkt de schrijfster zelf niet mee aan interviews voor de documentaire, maar is ze wel op de hoogte van de productie.

De documentaire, die voorlopig de titel J.K. Rowling draagt, verschijnt naar verwachting in 2027.