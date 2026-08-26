BBC: Prins Harry en Meghan arriveren woensdag in VK

Prins Harry en zijn vrouw Meghan maken woensdag hun veelbesproken terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk, zo meldt de BBC. Onlangs werd bekend dat de hertog en hertogin van Sussex van plan zijn om met hun gezin terug te verhuizen naar het Verenigd Koninkrijk.

Het stel en hun twee kinderen reizen volgens de Britse omroep met een privéjet vanuit Californië naar Engeland. Archie (7) en Lilibet (5) zouden vanaf volgende week naar een Britse school gaan. Een woordvoerder van Harry en Meghan laat weten geen commentaar te geven op de verwachte aankomst van het gezin.

Harry en Meghan verhuisden in 2020 naar de Verenigde Staten, nadat zij hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd. Het paar was voor het laatst in juli in het Verenigd Koninkrijk. Toen bezocht het stel met hun kinderen koning Charles. De familie zal zich naar verwachting vestigen in de Cotswolds.