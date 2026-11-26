De BBC staat de komende dagen stil bij de dood van Duran Duran-gitarist Andy Taylor. Televisiezender BBC Four en radiozender BBC Radio 2 zenden eerbetonen uit aan Taylor, meldt Radio Times.

Op BBC Four is vrijdag een documentaire te zien over de band, die in 1978 werd opgericht in Birmingham. Zaterdag staat radio-dj Gary Davies BBC Radio 2 stil bij de muziek van Taylor en Duran Duran.

Taylor overleed maandag op 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij werkte mee aan onder meer de nummers Girls on Film, Hungry Like the Wolf en Rio.