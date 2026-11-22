De BBC heeft excuses aangeboden voor een incident tijdens een uitzending van het programma Strictly Come Dancing. De liveshow op zaterdagavond werd verstoord toen er opeens seksgeluiden te horen waren.

Het incident gebeurde terwijl een van de juryleden feedback gaf aan de deelnemers. Jurylid Motsi Mabuse leek afgeleid door de geluiden en zei: "Ik ben het niet." Later in de uitzending kwam presentator Emma Willis terug op het incident en bood ze excuses aan. "We willen onze excuses aanbieden als u eerder vanavond tijdens de uitzending geluiden heeft opgemerkt, en voor de aanstoot die dat mogelijk heeft veroorzaakt", zei ze.

Een woordvoerder van de BBC heeft ook excuses aangeboden en gaf aan dat er onderzoek wordt gedaan. Volgens de omroep is ook de politie van Lancashire op de hoogte van het incident bij Strictly Come Dancing. "We hebben contact gehad met de organisatoren van het evenement en er is een formele klacht bij ons ingediend. Een mobiele telefoon is in beslag genomen en we onderzoeken de zaak nu om vast te stellen of er sprake is van strafbare feiten."