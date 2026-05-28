Beeld & Geluid-directeur: tv-archief moet je niet filteren

Eppo van Nispen tot Sevenaer vindt het jammer dat een aantal tv-makers niet wil dat hun oude programma's in het nieuwe onlineplatform De Schatkamer van Beeld & Geluid terechtkomen, omdat het niet meer van deze tijd zou zijn. "Wij zijn daar als archief op tegen", zei de directeur van Beeld & Geluid donderdag in de NPO 1-talkshow Pauw & De Wit.

"Het is juist goed om te zien hoe we toen dachten, hoe we op dat moment waren", betoogde Van Nispen tot Sevenaer. Hij vindt dat je een archief niet moet filteren omdat het "een spiegel van de tijd" is. "Dat kent hele lastige en hele leuke dingen."

Eerder donderdag werd duidelijk dat een aantal programma's en afleveringen kort na de lancering van De Schatkamer alweer offline zijn gehaald. Het gaat onder meer om het satirische programma Dit Was Het Nieuws. De producent denkt dat afleveringen van vele jaren terug nu reputatieschade kunnen opleveren voor de makers.

De Schatkamer blijft continu aangevuld worden, besloot Van Nispen tot Sevenaer. Vanaf vrijdag is de populaire serie Jiskefet terug te vinden in de databank, die gratis toegang biedt aan meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's. "Daar was heel veel vraag naar."