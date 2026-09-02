Bezoekers van Beeld & Geluid kunnen de komende maand unieke attributen uit het iconische TROS-programma Te land, ter zee en in de lucht aanschouwen. Onder de parafernalia bevinden zich meerdere objecten waarmee Johan Vlemmix in de loop der jaren deelnam aan de show, waarin deelnemers met zelfgebouwde voertuigen en vaartuigen een parcours moesten afleggen.

Johan Vlemmix deed volgens Beeld & Geluid "zeker honderd keer" mee aan het programma. Er was niemand die zich zo vaak inschreef voor de show. Later was de Eindhovense zanger en ondernemer ook in Te land, ter zee en in de lucht te zien als jurylid en 'starter'. In Beeld & Geluid is komende maand onder meer de eenwieler te zien waarmee Vlemmix in 1982 meedeed aan het onderdeel 'Fiets 'm d'r in' en het bananenkostuum waarmee hij in 1989 het parcours aflegde.

De 67-jarige BN'er laat in een reactie weten dat "veel bezoekers ervan kunnen genieten. Het komt nu op een mooie plek en het biedt mensen de kans het verhaal achter mijn bijdragen aan Te land, ter zee en in de lucht een keer te zien".

André van Duin

Te land, ter zee en in de lucht was van 1973 tot 2011 te zien bij de TROS. Het is daarmee een van de langstlopende amusementsprogramma's op de Nederlandse televisie. Onder anderen André van Duin, Willem van Kooten, Ron Brandsteder en Jack van Gelder waren enige tijd presentator van de populaire show.

De expositie van Te land, ter zee en in de lucht is tot en met 4 oktober gratis te bezoeken in Beeld & Geluid op het Mediapark in Hilversum. Dit jaar staat elke maand een iconisch televisieprogramma centraal in het museum. In augustus was dat Wie is de Mol?.