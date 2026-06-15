Beeld & Geluid opent installatie met 75 televisietoestellen

Het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid wil met 75 werkende televisietoestellen bezoekers meenemen langs driekwart eeuw televisiegeschiedenis, in aanloop naar het 75-jarig jubileum van de Nederlandse televisie. Vanaf 16 juni is de nieuwe installatie te bezoeken, meldde Beeld & Geluid maandag.

Elk televisietoestel staat voor één televisiejaar en toont iconische beelden uit dat jaar. Zo laat een toestel uit 1953 een uitzending van de Watersnoodramp zien en een uit 1988 toont beelden van de EK-finale, die door Nederland werd gewonnen. Volgens het mediamuseum wandel je op deze manier als bezoeker langs de Nederlandse televisiegeschiedenis.

Volgens Beeld & Geluid speelt de televisie sinds de eerste uitzendingen in 1951 een centrale rol in het dagelijks leven van miljoenen Nederlanders. Het officiële jubileum van 75 jaar Nederlandse televisie is op 2 oktober 2026.