Beeld & Geluid ziet piek in zoekopdrachten naar Wim T. Schippers

Sinds het overlijden van Wim T. Schippers wordt veel gezocht op oude programma's en fragmenten van de tv-maker in het onlinearchief van Beeld & Geluid. Sinds maandag is hij de meest gezochte persoon in De Schatkamer, laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Volgens Beeld & Geluid was Schippers al populair in De Schatkamer, maar is maandag twintig keer zo veel naar zijn naam gezocht in vergelijking met een dag eerder. Veelgezochte titels zijn onder meer de Fred Haché Show, Hoepla en de door Schippers bedachte komedieserie We Zijn Weer Thuis. Hierin speelde hij ook een van de hoofdrollen. Beeld & Geluid verwacht dat de cijfers dinsdag nog veel hoger zijn.

In De Schatkamer is ook een speciale In Memoriam-pagina voor Schippers gemaakt. Hierin kunnen gebruikers makkelijk navigeren tussen de verschillende titels van de tv-maker.

Maandag werd bekend dat Schippers op 83-jarige leeftijd is overleden. Niet alleen voor tv maakte hij veel programma's: zo was Schippers ook verantwoordelijk voor het legendarische radioprogramma Ronflonflon, waarin hij de rol van Jacques Plafond speelde. Daarnaast was hij actief als stemacteur voor verschillende Sesamstraat-personages.

Beeld & Geluid lanceerde De Schatkamer eind mei. In het onlinearchief zijn meer dan 700.000 radio- en televisieprogramma's gratis terug te kijken.