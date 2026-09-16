Bekend Nederland aangedaan door plots overlijden Ben Saunders

Bekende Nederlanders hebben geschokt gereageerd op het overlijden van Ben Saunders. Op sociale media brachten onder meer Wendy van Dijk, Marco Borsato en Gordon een eerbetoon aan de eerste winnaar van The Voice of Holland. Zijn broer Dean bevestigde in de nacht van dinsdag op woensdag het overlijden van de zanger.

Veel BN'ers herdachten Ben Saunders al voor de familie het nieuws over zijn overlijden bevestigde. Verschillende media meldden dinsdag dat de 43-jarige zanger dood was aangetroffen bij de Rijkerswoerdse Plassen. Onder meer Gordon schreef dinsdag "diep geschokt" te zijn "door het tragische nieuws van het overlijden van die lieve Ben Saunders". Hij prees het talent van de overleden zanger. "Broski zei die vorige week nog tegen me: ik ben trots op je. Dit is ongelofelijk hard en oneerlijk", sloot hij zijn bericht af.

Ook Berget Lewis, met wie Saunders een goede band had, reageerde op het verdrietige nieuws. "Woorden schieten tekort, mijn tranen zijn niet te stoppen en het schrijven van dit bericht valt me ontzettend zwaar, maar ik doe het toch", schreef ze op Instagram. "Er lagen nog zoveel mooie plannen op tafel, waaronder samen muziek uitbrengen en dit jaar met de vriendenclub kerst vieren. Ben wilde nog zoveel. Het is niet te bevatten dat hij er niet meer is; we zijn nog volledig in shock." Saunders trad recent nog op bij de bruiloft van de zangeres en dat noemt ze een "immens grote eer". "Dat moment, zijn prachtige stem en zijn warme vriendschap nemen ze ons nooit meer af."

The Voice of Holland

Marco Borsato noemt Saunders een "lieve, bijzondere man" en schreef "mijn hart huilt". "Ik kan geen woorden vinden voor de leegte die je achterlaat", deelde hij bij een foto van hen twee samen op het podium. Wendy van Dijk, die het eerste seizoen van The Voice of Holland presenteerde, wenst de dierbaren van de zanger "alle kracht en liefde toe om dit immense verdriet te dragen". "Je was zo stoer en lief tegelijk", schreef ze verder.

Ook vele andere bekende Nederlanders, zoals Jim Bakkum, William Rutte, Jill Helena, Jennifer Ewbank en Fernando Halman, reageerden online op het overlijden van Saunders.