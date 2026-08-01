De Canal Pride in Amsterdam werd zaterdag gevierd in aanwezigheid van een groot aantal bekende Nederlanders. Tijdens de jaarlijkse botenparade voer onder meer de Videoland-boot mee, waar bekende namen in kleurrijke outfits feest vierden. Onder anderen K3, Caroline Tensen en April Darby deden mee, evenals Soy Kroon, Holly Mae Brood, Hugo Kennis, Tamara Elbaz en Maria Tailor.

Op een andere boot stonden socialemediapersoonlijkheden Kalvijn en Nina Warink. Ook diverse bewindspersonen lieten de botenparade niet aan zich voorbijgaan. Onder anderen minister-president Rob Jetten, minister van Defensie Dilan Yeşilgöz en Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, lieten zich langs de menigte door de Amsterdamse grachten varen.

Eloise van Oranje, de dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien, kondigde vrijdag al op Instagram aan dat ze uitkeek naar de Pride-vieringen. Zij liet zich in een eerdere editie ook op een van de boten zien. Ook prins Pieter-Christiaan, de zoon van prinses Margriet, voer meermaals mee.