Verschillende bekende Nederlanders staan vrijdag op sociale media stil bij het overlijden van acteur Peter Faber. Hij overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. Onder meer Olcay Gulsen, met wie Faber te zien was in het programma Beter laat dan nooit, herdenkt de acteur als een "bijzondere talentvolle en warme man".

"Dansend door het leven, zoals we je zullen herinneren", schrijft Gulsen bij een foto waarop ze danst met Faber. "Heel veel sterkte aan zijn nabestaanden". Actrice Anna Drijver herdenkt Faber als "een bruisende man, lieve collega en onderdeel van de theatergeschiedenis".

Fotograaf William Rutten noemt Faber een "levensgenieter". "Rust zacht, lieve Peter", schrijft hij. Ook stylist en tv-persoonlijkheid Maik de Boer herdenkt Faber. "Nooit meer gezellig kletsen op de Haarlemmerdijk", schrijft De Boer. "Ik zal je vrolijke persoonlijkheid missen, lieve Peter."

Acteur Danny de Munk, die samen met Faber speelde in de film Ciske de Rat, deelt een foto van zichzelf met Faber en noemt hem een "icoon". "Rust zacht, lieve vriend", schrijft De Munk. Regisseur Tim Oliehoek neemt afscheid met de woorden: "Dag lieve, ondeugende, nieuwsgierige Peter."