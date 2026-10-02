Meer dan 45 bekende Nederlanders hebben donderdag tegelijkertijd de boodschap Geen Stap Terug gedeeld op sociale media. Onder anderen Roxeanne Hazes, Edson da Graça, Sterre Koning, King Faisel en Tanja Jess doen mee aan de actie van Report it Always (Rita), die aandacht vraagt voor de afnemende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Ook Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, deelt de boodschap.

De deelnemers delen afbeeldingen waarop staat wat mensen volgens de organisatie zelf kunnen doen om de veiligheid en acceptatie van lhbti'ers te bevorderen. Ook verschillende organisaties en bedrijven doen mee aan de campagne.

Aanleiding zijn recente cijfers over de houding van middelbare scholieren tegenover homoseksualiteit. Het aandeel jongens met een positieve houding daalde volgens de cijfers van 40 procent in 2021 naar 22 procent in 2025. Onder meisjes ging het om een daling van 78 naar 51 procent.