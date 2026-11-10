De Belgische zender Play is een onderzoek gestart naar aanleiding van signalen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van een kandidaat van De Slimste Mens ter Wereld. De zender heeft advocaat Christine Mussche aangesteld voor een onafhankelijk onderzoek. Dat schrijven Belgische media zoals Het Laatste Nieuws en Belga.

Volgens Belga is op sociale media ophef ontstaan over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van kandidaat Bruine Mehdi. De contentcreator, wiens echte naam Mehdi El Hadri is, wordt niet expliciet genoemd door Play. Influencer Flore Pensaert deelt een video op Instagram waarin ze vertelt over grensoverschrijdend gedrag dat Bruine Mehdi tegenover meisjes zou vertonen.

De zender of het productiehuis Woestijnvis heeft nog geen formele klacht ontvangen. Maar Play neemt dergelijke signalen "altijd ernstig" en heeft daarom opdracht gegeven voor een extern onderzoek.

Het Nederlandse De Slimste Mens is gebaseerd op De Slimste Mens ter Wereld. De Vlaamse versie is ook bij Nederlanders populair en is vaak later terug te zien in Nederland bij NPO Start.