Na tweeënhalf jaar schrijven, opnemen en overpeinzen verschijnt vrijdag het derde studioalbum van Bente. DWARS was "een lange zoektocht" voor de 26-jarige zangeres. "Ik neem gewoon niet echt genoegen met dat iets goed of prima is. Ik wil dat het perfect is", vertelt ze in gesprek met het ANP vlak voor de release.

"Het was wel echt pittig af en toe", verklaart Bente Fokkens, zoals ze voluit heet. "Het was echt een drukke zomer en af en toe was het ook iets te veel." De zangeres stond op de podia van grote festivals als Pinkpop, Concert at SEA en Rock Werchter, terwijl ze ondertussen in de studio aan het album werkte. Dat gaf haar "een leip besef" dat "ik me nu heel erg comfortabel voel in dit artiestenbestaan en dat ik heel blij ben dat ik dit echt doe".

Inmiddels kijkt Bente vooruit naar de aanstaande optredens met nieuw materiaal en de ontvangst van het album. "Dat gaat bij mij niet echt van een leien dakje. Een album uitbrengen is echt een van de spannendste dingen ooit. Het is zoiets raars om daar heel lang aan te werken en dat mensen daar iets van gaan vinden", verklaart de zangeres.

Vrijheid

De perfectionistische Bente nam dan ook zestig demo's op om er vervolgens veertien nummers uit te selecteren voor de plaat. Die verzameling vatte ze samen met de albumtitel DWARS.

"Ik wil mensen aansporen om buiten de lijntjes te kleuren." Volgens de zangeres willen mensen elkaar, en ook zeker artiesten, graag in een hokje plaatsen. "Als je een bepaald soort liedjes uitbrengt, dan ben je een popartiest. Of je wordt juist bestempeld als alternatief, of indie. En ik denk dat ik juist heel erg een album heb willen maken dat alleen ik had kunnen maken", benadrukt ze.

Inhoudelijk hoopt ze vooral het gevoel van vrijheid over te brengen. "Toen ik volwassen werd, ben ik eigenlijk de onbevangenheid van het kind zijn een beetje verloren. En dat heeft plaatsgemaakt voor best wel veel stress, en soms paniek, en angst." Door de muziek voelt ze "veel vrijheid om af en toe dat kind te zijn". Daarom hoopt ze andere volwassenen daarmee ook te inspireren: "Dwars staat echt voor dwars tegen alle windstromen ingaan en dwars door alles heen gaan. En te zijn wie jíj bent."