Beschuldigingen van misbruik komen in vervolg biopic Michael

Jaafar Jackson, de neef van Michael Jackson en de hoofdrolspeler in de biopic Michael, zegt dat er in het aangekondigde vervolg van de film wel aandacht komt voor de beschuldigingen van kindermisbruik aan het adres van Michael. In de biopic komt dit niet aan de orde en dat leidde tot kritiek. In een groot interview met het magazine GQ zegt de 30-jarige acteur dat hij hoopt dat er nog meer aandacht komt voor Michael Jacksons kant van het verhaal. "Ik denk dat dat heel erg belangrijk is, vooral in de latere jaren."

Jaafar Jackson benadrukt dat hij weinig invloed heeft op de inhoud van het vervolg op Michael, maar dat hij bepaalde onderdelen graag terugziet. "Ik denk dat het tweede deel nog meer inzicht zal geven in het perspectief van zijn oom. Uiteindelijk zijn de beschuldigingen altijd het verhaal van iemand anders. Het is een idee van iemand anders van wat het is, en het is voornamelijk gedreven door een agenda", zegt Jackson kritisch. "En dat is vooral het probleem dat we als familie hebben gehad, dat Michaels stem niet wordt gehoord."

Michael kwam in april uit en was de eerste biopic ooit die meer dan 1 miljard dollar opbracht. De film ging over het eerste deel van het leven van Michael Jackson, tot het moment dat het nummer Bad werd uitgebracht in 1987. Het vervolg gaat over de periode na 1987. De eerste beschuldigingen aan het adres van Michael Jackson kwamen in 1993.

Volgens Jaafar Jackson biedt het vervolg een kans om Michael en zijn omstandigheden beter te begrijpen. Tegen GQ verdedigt hij zijn oom: "Ondanks alles waar hij doorheen ging, hoe hij werd behandeld, wat er over hem werd gezegd, stopte hij nooit met het goed behandelen van andere mensen. Ondanks dat hij gebroken was, was zijn hart nog steeds hetzelfde. Ik hoop dat dit gevoeld wordt in de tweede film", aldus Jackson.