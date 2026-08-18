Beth Behrs en Kat Dennings herenigd voor nieuwe serie

Actrices Beth Behrs en Kat Dennings, bekend uit de serie 2 Broke Girls, zijn binnenkort weer samen op televisie te zien. Dat meldt vakblad Variety. Behrs krijgt een gastrol in het derde seizoen van de komedieserie Shifting Gears, waarin Dennings een van de hoofdrollen speelt.

In de serie gaat Behrs de rol vertolken van Dr. Johnson, een arts op de spoedeisende hulp die Riley, het personage van Dennings, behandelt nadat zij een rugblessure heeft opgelopen. Het derde seizoen van de serie verschijnt naar verwachting in 2027 op streamingdienst Disney+.

In 2 Broke Girls speelden Dennings en Behrs zes seizoenen lang de hoofdrollen als respectievelijk Max Black en Caroline Channing. Het laatste seizoen van de serie verscheen in 2017.