Beyoncé doneert 1 miljoen dollar na aardbeving in Colombia

Beyoncé heeft een donatie van 1 miljoen dollar gedaan aan organisaties die hulp bieden na de verwoestende aardbeving in Colombia, eerder deze maand. De beving met een kracht van 7.4 kostte in de provincie Chocó zeker 280 mensen het leven.

Het geld van de Amerikaanse zangeres is bedoeld om mensen in de zwaarst getroffen gebieden aan voedsel en huisvesting te helpen, meldden Amerikaanse media. De aardbeving was in meerdere steden in het land te voelen. Diverse steden kampten met grote schade aan gebouwen en infrastructuur die belangrijk zijn voor de toelevering van voedsel.

Collega-zangeres Shakira bezocht eerder al een aantal scholen die beschadigd waren geraakt door de zware aardbeving. De Colombiaanse zei daarbij te helpen bij de bouw van minstens tien scholen in Quibdó, de hoofdstad van de getroffen provincie Chocó.