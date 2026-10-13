Een groep van vierhonderd medewerkers van de publieke omroepen wil dat de NPO de beslissing om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. Dat staat in een brief die de groep dinsdag heeft verstuurd aan de directie en de raad van bestuur van de NPO. De brandbrief is ook online te lezen en heeft als titel #NietMijnSongfestival.

In de brief hekelen de medewerkers de deelname van Nederland aan het muziekevenement om de deelname van Israël. Ze schrijven dat zij "niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord".

De medewerkers stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit van de NPO om alsnog mee te doen aan het Eurovisie Songfestival nadat omroep AVROTROS al had besloten om niet mee te doen. "Uit gesprekken is gebleken dat de omroepdirecties zelf niet zijn betrokken bij dit zwaarwegende besluit", valt te lezen. Ze vinden het "onacceptabel dat een besluit met zulke verstrekkende maatschappelijke gevolgen op deze manier tot stand komt".

De groep eist dat de NPO zich terugtrekt uit het songfestival en wil ook "een breed, transparant en zorgvuldig gesprek" over eventuele deelname in 2028 en daarna. De NPO reageert desgevraagd niet inhoudelijk op de brief. "We zijn en blijven met iedereen in gesprek", laat een woordvoerder aan het ANP weten.

Filmmaker en presentator Mandy Emadi, een van de initiatiefnemers van de brief, laat weten dat de vierhonderd medewerkers die de brief hebben ondertekend werken bij zowel de verschillende omroepen als bij de overkoepelende NPO zelf.