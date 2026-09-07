Bibi Breijman speelt in de nieuwe De Club van Sinterklaas-film die dit najaar in de bioscoop draait. Een poster van de film met als volledige titel De Club van Sinterklaas: Paniek in het Pietendorp is maandag onthuld door distributeur Dutch Film Works. Daarop is de 35-jarige mediapersoonlijkheid te zien.

Breijman is naar eigen zeggen "zo blij" dat ze het hele jaar "legaal pepernoten heeft mogen eten." Ze omschrijft haar rol als "een feest om deel uit te mogen maken van de leukste club die er bestaat: De Club van Sinterklaas!" Ook speelt haar 7-jarige dochtertje Teddy in de film. Als groot fan vond ze het naar eigen zeggen "heel leuk om nu zelf mee te doen". Verder keren Coole Piet, Testpiet en Danspiet terug in de film.

Paniek in het Pietendorp is de vijftiende bioscoopfilm van De Club van Sinterklaas. De nieuwste film speelt zich af in het pietendorp in Spanje. Daar zijn de pieten druk bezig met voorbereidingen voor de jaarlijkse reis naar Nederland als er ineens paniek uitbreekt. Zo ontbreken de zakken met cadeautjes en is de staf van Sinterklaas zoek. Eerdere films van de reeks werden beloond met een Gouden Film. Paniek in het Pietendorp is vanaf 30 september in de Nederlandse bioscopen te zien.