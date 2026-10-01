De drie vakantieparken van realityster Peter Gillis die gedwongen in de verkoop gaan, kunnen ruim 27 miljoen euro opleveren. Dat is het totaalbedrag dat donderdag bij veilingen is geboden voor de parken, die door schuldeiser Marc van Rooi worden verkocht. Deze vleesondernemer leende in 2023 miljoenen uit aan Gillis' vakantieparkenbedrijf Oostappen Groep, maar die betaalde sinds januari 2025 geen rente meer.

In een rechtszaak rondom de gedwongen verkoop stelde Van Rooi bijna 28 miljoen euro tegoed te hebben van Gillis, die bekend werd van het tv-programma Massa is Kassa. Gillis probeerde met die zaak de gedwongen verkoop tegen te houden. De omstreden uitbater van vakantieparken had de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg zelf willen verkopen om de opbrengst te gebruiken voor nieuwe projecten in Kroatië.

Het is nog niet beslist of de parken ook voor het hoogste bod worden verkocht, meldt Omroep Brabant. Van Rooi, de zakenman achter vleesverwerker Van Rooi Meat, moet de komende week nog beslissen aan welke bieders hij de parken verkoopt.