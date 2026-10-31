Big Little Lies hervat opnames voor één dag om belastingvoordeel

De makers van Big Little Lies hebben na zeven jaar weer opnames gemaakt voor de HBO-serie, maar voorlopig slechts voor één dag. Dat was nodig om een belastingvoordeel in Californië niet te verliezen, meldt Variety.

De productie van het derde seizoen heeft een belastingvoordeel toegekend gekregen van de Amerikaanse staat Californië. Om daarvoor in aanmerking te blijven komen, moeten de makers binnen 180 dagen na de toekenning beginnen met filmen. Daarom werden donderdag alvast enkele scènes opgenomen in een studio van Warner Bros., met actrice Merrin Dungey als rechercheur Adrienne Quinlan.

De opnames worden voorlopig niet voortgezet. De volledige productie begint naar verwachting pas begin 2027. Hoofdrolspeelsters Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley en Zoë Kravitz worden terugverwacht.

Big Little Lies ging in 2017 in première en kreeg in 2019 een tweede seizoen. De serie, over een groep vrouwen in het Californische Monterey, won meerdere Emmy Awards.