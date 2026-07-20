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Bijna 3,5 miljoen kijkers tijdens WK-finale in VS

20 jul , 9:16Entertainment
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De finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië is door gemiddeld ruim 3.435.000 mensen bekeken. Dat blijkt uit de kijkcijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). De halftimeshow met onder anderen Shakira, Justin Bieber en Madonna werd iets beter bekeken. In de rust schakelden gemiddeld 3.490.000 mensen in.
Spanje won de finale met 1-0. Aanvaller Ferran Torres maakte de winnende goal in de 106e minuut. Volgens wereldvoetbalbond FIFA waren in totaal 6.810.966 toeschouwers aanwezig bij de wedstrijden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.
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