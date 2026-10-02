Binnen een dag hebben bijna 4000 mensen "lieve berichten" achtergelaten in het condoleanceregister van Paulien Cornelisse. Dat heeft haar manager desgevraagd laten weten aan het ANP. De cabaretier overleed woensdag op 50-jarige leeftijd. Donderdagochtend werd het register geopend op haar website.

Voor de totstandkoming van het condoleanceregister ontving het management van Cornelisse ook al honderden mails. De uitvaart vindt plaats in besloten kring. Mensen die hun medeleven willen betuigen, of een herinnering willen delen, kunnen terecht in een register.

Het overlijden van de cabaretier heeft veel reacties opgeleverd in Nederland, onder meer omdat ze momenteel nog op televisie te zien is als jurylid bij De slimste mens. Ze overleed aan de gevolgen van kanker.