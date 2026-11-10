Billy Joel gaat ondanks zijn hersenaandoening weer optreden. De zanger heeft een speciaal evenement op de Florida Atlantic University aangekondigd onder de titel An Evening of Questions & Answers ... And a Little Music.

Bij de 77-jarige Joel werd vorig jaar hydrocefalie vastgesteld, een aandoening waarbij overtollig hersenvocht zich ophoopt. Hij onderging daar een operatie voor. Vorige maand zei de zanger nog dat hij geen optredens kan geven en niet wist of hij ooit nog op tournee kon.

Tijdens het evenement op 14 december beantwoordt Joel vragen en is er ook ruimte voor wat livemuziek. Sinds februari vorig jaar heeft hij geen volledig concert meer gegeven. Alleen in januari verraste hij nog door in Florida twee nummers mee te spelen met een tributeband.

Het is niet duidelijk of dit evenement het begin is van een grotere comeback.