Billy Joel veilt grote collectie motorfietsen voor goed doel

Billy Joel gaat meer dan zeventig motorfietsen uit zijn collectie voor het goede doel veilen. Via veilinghuis Gooding Christie's kunnen geïnteresseerden van 19 tot en met 22 november een bod doen op de motorfietsen, meldden Amerikaanse media.

De 77-jarige Amerikaan zegt in een verklaring dat hij motorfietsen die zijn gebouwd door mensen met oog voor detail altijd leuk heeft gevonden. "Ik hield ervan mijn verzameling uit te breiden. Nu is het tijd dat iemand anders ermee de weg opgaat."

De waarde van de motoren varieert van 10.000 tot 35.000 dollar, zo'n 8800 tot ruim 30.000 euro. Een van de motorfietsen die wordt geveild is een speciale uitvoering van de Triumph T-140 Bonneville uit 1978. Dit exemplaar kreeg Joel van Madison Square Garden ter ere van zijn 150e uitverkochte show. Bij de fiets zit ook een bijpassende helm met daarop alle shows en jaartallen waarin Joel optrad in de concertzaal in New York.

De zanger wil de opbrengst doneren aan zijn stichting The Joel Foundation, waarmee hij onder meer geld inzamelt voor muziekonderwijs.