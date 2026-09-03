Billy Ray Cyrus staat achter de keuze van zijn dochter Miley Cyrus om voortaan alleen haar voornaam als artiestennaam te gebruiken. De zanger schrijft op Instagram dat hij de verandering een "logische stap voor een iconische superster en legende" vindt.

"Ik vertelde Miley gisteren dat ik het een goed idee vond dat ze alleen haar voornaam gebruikt", schrijft Cyrus. "Als ik er langer over nadenk: Elvis, Prince en ga zo maar door." Ook zegt hij uit te kijken naar haar nieuwe album Bass Persuades, dat op 18 september verschijnt.

Miley maakte deze week bekend dat ze haar achternaam laat vallen op haar officiële website en Instagram. Volgens haar platenlabel markeert het gebruik van alleen Miley een nieuw tijdperk in haar carrière. Op streamingdiensten staat voorlopig nog wel Miley Cyrus als artiestennaam.