Biografiefilm over Snoop Dogg in 2027 in de bioscoop

Studio Universal Pictures werkt aan een film over rapper Snoop Dogg. Volgens The Hollywood Reporter moet de biografiefilm in de zomer van 2027 uitkomen. De film wordt geregisseerd door Craig Brewer, die eerder bioscoophits als Hustle & Flow en Song Sung Blue maakte.

De film belicht de jeugd en opkomst van Snoop Dogg, die begin jaren negentig doorbrak met zijn album Doggystyle en zijn productielabel Death Row Records. De hoofdrol wordt gespeeld door Jonathan Daviss, bekend van de Netflix-serie Outer Banks.

Snoop Dogg, inmiddels 54 jaar oud, is een van de producenten van de film.