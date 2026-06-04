Regisseur Leah McKendrick werkt aan een biopic over de Canadese countryzangeres Shania Twain. De filmmaker gaat ook het script van de film schrijven, meldt Deadline.

Op Instagram deelde McKendrick haar enthousiasme over het project. "Lang voordat ik films maakte, nam ik op mijn slaapkamer al clips van Shania op. Deze vrouw met haar onstuimige karakter betekent zoveel voor mij - en voor de wereld. Het is een onwerkelijke droom die uitkomt om haar baanbrekende, aangrijpende en ontzagwekkende verhaal op het witte doek te mogen brengen (en ondertussen paard te rijden en pasta te eten!)"

Eind juli verschijnt Little Miss Twain, het zevende studioalbum van de 60-jarige zangeres. Tussen 12 juni en 4 juli staat ze in het voorprogramma van de concerten van Harry Styles in Londen. In 2011 bracht Twain haar memoires From This Moment On uit en in 2022 verscheen nog een Netflix-documentaire over haar, genaamd Shania Twain: Not Just a Girl.