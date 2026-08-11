De Amerikaanse bioscopen hebben deze zomer meer dan 4 miljard dollar aan kaartjes verkocht. Variety meldt dat deze mijlpaal maandag officieel is behaald. Het is de tweede keer sinds de coronapandemie dat dit bedrag in de VS in de zomermaanden wordt bereikt. De vorige keer was in 2023, toen Oppenheimer en Barbie de bioscopen domineerde.

De zomerperiode voor de Amerikaanse bioscopen loopt van mei tot en met augustus. Dit zijn zeer lucratieve maanden waarin veel grote films uitkomen. Traditioneel halen de bioscopen in deze vier maanden zo'n 40 procent van hun opbrengst van het hele jaar binnen.

Deze zomer doen titels als The Odyssey en Spider-Man: Brand New Day het goed. Maar ook relatief kleine films als de horrortitels Obsession en Backrooms halen opvallend veel geld op.

Analisten zeggen tegen Variety dat het bereiken van deze mijlpaal aantoont dat bioscopen hun waarde voor het publiek nog niet hebben verloren. "De angst dat het witte doek zou worden overgenomen door entertainment op kleine schermen, kunnen we definitief achter ons laten", stelt een expert tegen het vakblad.